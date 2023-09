Romania este la coada clasamentului european in ceea ce priveste numarul tinerilor care lucreaza in timpul studiilor sau care cauta un loc de munca. Doar 2% dintre tinerii romani sunt angajati si doar 1% cauta de lucru.In 2022, 72% dintre tinerii europeni (cu varste cuprinse intre 15 si 29 de ani) au ramas in afara fortei de munca in timpul educatiei formale. Alti 25% erau angajati, in timp ce 3% erau ... citeste toata stirea