Romania, pe ultimul loc in UE la inovatie

In timp ce performanta Europei in materie de inovare s-a imbunatatit in ultimii ani, Romania se claseaza pe ultimul loc, potrivit unui clasament facut public luni de Comisia Europeana. Danemarca, Suedia si Finlanda se claseaza pe primele locuri in UE, in timp ce codasele sunt Romania, Bulgaria si Slovacia.Intre 2023 si 2024, performanta nationala in materie de inovare a crescut ... citește toată știrea