Romania pierde in fiecare an echivalentul unui oras cat Pitestiul. "Romania pierde aproape 400 de locuitori in fiecare zi, o statistica alarmanta care se traduce in pierderi economice, sociale si culturale majore pentru tara. In fiecare an, pierdem echivalentul unui oras cat Pitestiul, iar pana in 2050, numarul de locuitori din Romania se va reduce la 14 milioane. Aceste cifre sunt tulburatoare si trebuie sa ne mobilizeze pentru a lua masuri concrete in vederea combaterii declinului demografic.