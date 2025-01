Romania pierde inca un proces la CEDO. Curtea obliga statul roman sa retrocedeze padurile

Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a emis o hotarare care obliga statul roman sa restituie in natura 17.000 de hectare de teren, in termen de 12 luni de la data in care decizia devine definitiva.In caz contrar, statul roman va trebui sa achite despagubiri de peste 61 de milioane de euro, majoritatea sumelor fiind destinate padurilor din Maramures, revendicate inca din anii 2000 de Composesoratul de la ... citește toată știrea