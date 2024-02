Romania, Polonia si Slovacia au inregistrat in 2023 scaderi cu 60% ale tranzactiilor imobiliare

Polonia, Romania si Slovacia au inregistrat cea mai semnificativa scadere in volumul anual al tranzactiilor imobiliare, suferind o reducere de aproximativ 60% fata de anul trecut. In Cehia a existat o scadere mai mica, de doar 27%, in timp ce Ungaria a avut un declin anual de 30%, conform datelor furnizate de compania de consultanta imobiliara iO Partners in cadrul unui raport lansat in colaborare cu JLL.Insa prognozele de accelerare a cresterii economice la nivelul CEE, precum si performanta ... citește toată știrea