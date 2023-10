Aproximativ 4,5% din totalul fortei de munca din Uniunea Europeana (9,4 milioane de persoane) lucrau in 2020 in sectorul agriculturii, silviculturii si pescuitului, iar in randul regiunilor UE (NUTS 3) cea mai ridicata rata a angajarii era in doua regiuni din Romania: Vaslui (61,7%) si Neamt (51,4%), arata datele publicate miercuri de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat), citate de Agerpres.Marea majoritate - 4,2% din totalul fortei de munca din UE - lucra in agricultura, in 2020. ... citeste toata stirea