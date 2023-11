Preturile inainte de impozitare ale energiei electrice si ale gazelor naturale au crescut vertiginos dupa invazia pe scara larga a Rusiei in Ucraina, dar acum sunt in scadere. Desi usor mai mari decat in a doua jumatate a anului 2022, preturile finale pentru clienti, inclusiv taxele, au atins varful in prima jumatate a anului 2023, potrivit unei analize a Euronews.Costurile energiei electrice si ale gazelor, care au cunoscut o crestere brusca dupa invazia rusa in Ucraina, se stabilizeaza acum ... citeste toata stirea