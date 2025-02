Romania, printre tarile UE cu o scadere a vanzarilor cu amanuntul in luna decembrie

Vanzarile cu amanuntul in Uniunea Europeana si zona euro au scazut usor in luna decembrie iar Romania se numara printre statele membre cu cea mai puternica scadere a vanzarilor, de la o luna la alta, arata datele publicate joi de Eurostat.Conform oficiului european, vanzarile cu amanuntul au scazut cu 0,2% in zona euro si cu 0,3% in Uniunea Europeana, in luna decembrie 2024 comparativ cu luna noiembrie. Cu toate acestea, tarile membre cu cele mai importante scaderi ale vanzarilor cu amanuntul ... citește toată știrea