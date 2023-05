Romania se situeaza ,,din nou" printre ultimele tari din Europa cu privire la accesul la medicamente de ultima generatie, a transmis Asociatia Romana a Producatorilor Internationali de Medicamente.Potrivit unui comunicat al organizatiei, un nou medicament ajunge cel mai repede la pacientii din Germania in 128 de zile, in comparatie cu 918 zile in Romania, in timp ce media europeana este de 517 zile de la obtinerea autorizatiei de punere pe piata.In opinia ... citeste toata stirea