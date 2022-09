"Romania Schimba PET-ul cu biletul" la Brasov si Fagaras

Saptamana Europeana a Mobilitatii va fi sarbatorita la nivel national printr-o campanie inedita desfasurata in 65 de orase din tara - Romania Schimba PET-ul cu biletul.Vineri, 16 septembrie 2022, locuitorii din 65 de orase din toate judetele tarii vor putea calatori cu mijloacelele de transport in comun in schimbul a 5 deseuri in cadrul campaniei Romania Schimba PET-ul cu biletul.Initiativa apartine Asociatiei Act for Tomorrow ... citeste toata stirea