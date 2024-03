Romania scoate Huawei din reteaua nationala 5G. Cum justifica guvernul aceasta decizie

Autoritatile de resort din Romania au emis oficial o decizie de respingere a solicitarii gigantului chinez de telecomunicatii Huawei de a participa la reteaua 5G in tara.Aceasta hotarare a fost publicata joi in Monitorul Oficial, marcand o schimbare semnificativa in planurile Romaniei privind viitorul tehnologic al telecomunicatiilor."Decizie privind respingerea solicitarii pentru obtinerea autorizarii echipamentelor de infrastructura 5G, formulata de Huawei Technologies SRL, Huawei ... citește toată știrea