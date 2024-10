Romania se afla in clasamentul tarilor europene cu cele mai ridicate rate de decese in accidente rutiere, cu 81 de decese la un milion de locuitori. In acelasi clasament se afla si Bulgaria, cu 82 de decese la un milion de locuitori. Cele mai sigure drumuri sunt in Suedia (22 de decese la un milion de locuitori) si Danemarca (27 de decese la un milion de locuitori). Anul trecut, aproximativ 20.400 de persoane au fost ucise in accidente rutiere in Uniunea Europeana (UE), reprezentand o scadere ... citește toată știrea