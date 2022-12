Romania se afla printre tarile UE cu cele mai mari cresteri ale costului cu mana de lucru

Costul orar al fortei de munca a crescut cu 3,4% in UE si cu 2,9% in zona euro, in trimestrul trei din 2022, comparativ cu perioada similara din 2021, arata datele publicate luni de Oficiul european pentru Statistica (Eurostat).In perioada iulie-septembrie 2022, comparativ cu trimestrul trei din 2021, cel mai semnificativ avans anual a fost raportat in Ungaria (16,6%) si Bulgaria (16,3%) in timp ce alte patru state membre UE au raportat cresteri de peste 10%: Lituania (13,9%), Polonia (13,3%), ... citeste toata stirea