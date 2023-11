Romania dispunea, in 2022, de 1.299.318 de locuri de parcare publice, fata de 1.275.603 in 2021 si 1.174.491 in 2020, arata analiza Inventarul Parcarilor Publice, realizata de integratorul de solutii inteligente la cheie Vegacomp Consulting."In aceasta editie, observam o crestere semnificativa a veniturilor din exploatarea parcarilor publice din ... citeste toata stirea