Romania se considera mai putin corupta decat alte 3 tari

Romania se afla sub media Uniunii Europene in ceea ce priveste indicele de perceptie a coruptiei, conform unui studiu global realizat de Transparency International. In 2024, Romania a mentinut un scor de 46/100 in cadrul Indicele de Perceptie a Coruptiei (Corruption Perception Index - CPI), ocupand locul 65 din 180 de tari incluse in studiu. Aceasta o plaseaza la acelasi nivel cu Muntenegru, Kuweit si Malta, sub media Uniunii Europene. Conform analizei Deloitte Romania, Romania este ... citește toată știrea