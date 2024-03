Romania si Grecia, pe primele locuri la capacitatile instalate de energie regenerabila in 2022

Grecia si Romania au fost pe primul loc in ceea ce priveste capacitatile instalate de energie regenerabila, totalizand 14 GW si, respectiv, 11,2 GW, arata un raport SeeNext.Iar anul 2023 a fost cel mai bun an pentru energia regenerabila din ultimul deceniu, in intreaga regiune Europa Centrala si de Est.Energia solara a fost marele castigator. Capacitatea solara a crescut cu peste 80% in Bulgaria si peste 1 GW a fost instalat in Romania, o crestere de 300% fata de 2022. Au existat progrese ... citește toată știrea