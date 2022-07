Romania a inregistrat, in luna mai a acestui an, un spor natural negativ al populatiei de 6.581 de persoane, in scadere fata de aceeasi perioada din 2021, cand sporul negativ era de 9.026 de persoane, arata datele publicate, luni, de Institutul National de Statistica (INS).Conform statisticii oficiale, in luna mai 2022, s-a inregistrat nasterea a 14.226 de ... citeste toata stirea