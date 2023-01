Ministerul Sanatatii informeaza ca Comisia Europeana a avizat favorabil solicitarea Romaniei privind adoptarea in procedura de urgenta a suspendarii temporare a distributiei in afara tarii a anumitor medicamente din categoria antibiotice si antitermice cu administrare orala.In urma cu o luna, Alexandru Rafila anunta ca Ministerul Sanatatii ia in calcul posibilitatea restrictionarii temporare la export a anumitor medicamente, ... citeste toata stirea