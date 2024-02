Romania, tara cu "coronita" in UE la indicatorul "mame minore"

Romania ramane tara cu cele mai multe mame minore din Uniunea Europeana, in 2021. Astfel, Romania avea, in anul 2021, 8.024 de mame minore, potrivit datelor transmise joi de Institutul National de Statistica, scrie Agerpres. Dintre acestea, 745 au intre 10 si 14 ani, cu 11 mai multe au devenit mame decat in anul precedent, arata datele INS.Numarul este usor in scadere fata de anul precedent analizat, 2020, cand erau 8.276 de mame minore, insa ... citește toată știrea