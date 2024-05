Romania, tara din UE cu cel mai mic numar de persoane care au studii superioare

Anul trecut 43% din populatia Uniunii Europene cu varsta intre 25 si 34 de ani era absolventa de invatamant superior, cu un punct procentual mai mult comparativ cu 2022, insa in randul tarilor membre, Romania este pe ultimul loc in conditiile in care doar 23% din populatia cu varsta intre 25 si 34 de ani era absolventa de invatamant superior, arata datele publicate luni de Eurostat, citate de Agerpres.Conform acestor date, 13 tari UE indeplinesc deja ... citește toată știrea