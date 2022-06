Romania trebuie sa modifice Codul Muncii pana pe 1 august

Romania trebuie sa modifice Codul Muncii pana la 1 august 2022, pentru ca altfel risca o procedura de infringement din partea Comisiei Europene."Sunt doua directive europene, de fapt, pe care trebuie sa le transpunem in Codul Muncii. In proportie de 40%, prevederile acestor doua directive se regasesc deja in Codul Muncii din Romania. Sunt doua directive care au fost finalizate pe perioada in care Romania a avut presedintia Consiliului Uniunii Europene. Una din ele, directiva 1152/ 2019, are ... citeste toata stirea