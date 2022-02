Romania trimite ajutor Ucrainei: munitie, echipamente militare, combustibil, medicamente si alimente

Romania va acorda un ajutor Ucrainei constand in combustibil, veste antiglont, casti, munitie, echipamente militare, dar si alimente, apa si medicamente, in valoare de 3 milioane de euro. In Ucraina a ajuns deja o prima transa de medicamente si echipamente sanitare.Guvernul a decis trimiterea, in Ucraina, a unei a doua transe de ajutoare - combustibili, veste antiglont, casti, munitie si echipamente militare, alimente, apa si medicamente - in valoare totala de 3 milioane de euro, a anuntat ... citeste toata stirea