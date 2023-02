Romania trimite salvatori in Turcia. Zece romani au cerut sprijin pentru repatriere

Romania trimite salvatori in Turcia, dupa cutremurul devastator de luni dimineata, potrivit unei decizii CNSU.Romania a decis trimiterea unei echipe RO-USAR, personal specializat de interventie in astfel de situatii din cadrul IGSU, in Turcia, tara puternic afectata de cutremurul de 7,8 care a avut loc luni dimineta, anunta Guvernul intr-un comunicat remis presei, relateaza Mediafax."In urma consultarii cu presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca a convocat, ... citeste toata stirea