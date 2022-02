Romania va avea un Observator National al Copilului

Ministul Familiei, Gabriela Firea, a anuntat luni, un proiect de infiintare a Observatorului National al Copilului, fiind prima baza de date nationala a copiilor aflati in situatii de risc.Ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse a explicat ca "trebuie sa stim in mod real cati copii sunt in situatii de risc si cate familii sunt vulnerabile in Romania si au nevoie de sprijin"."Infiintam Observatorul National al Copilului! Trebuie sa stim in mod real cati copii sunt in situatii ... citeste toata stirea