Consiliul European a convenit, luni, in privinta propunerii Comisiei de a se acorda un ajutor in caz de dezastre in valoare totala de 454,8 milioane euro Romaniei si Italiei pentru repararea pagubelor provocate de dezastre naturale in 2022, precum si Turciei in legatura cu cutremurele din februarie 2023, potrivit unui comunicat de presa.Asistenta va proveni din bugetul UE pentru 2023. O suma de 33,9 milioane euro va fi distribuita pentru a se acorda asistenta Romaniei ca urmare a unei secete ... citeste toata stirea