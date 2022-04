Romania vrea sa cumpere avioane care aduc ploaia

Romania testeaza avioane care aduc ploaia, inchiriate de la bulgari. Daca rezultatele vor fi cele asteptate, Ministerul Agriculturii ar urma sa achizitioneze 8 astfel de aeronave, care sa fie folosite in toata tara.Avioanele sunt testate in aceste zile in mai multe judete din Moldova, in cadrul unui proiect pilor derulat de specialistii de la Centrul Antigrindina din Dancu. Se folosesc cartuse si torte incarcate cu iodura de argint si cloruri de calciu si natriu, iar, potrivit lui Daniel ... citeste toata stirea