Romania, vulnerabila in fata poliomielitei, din cauza ratei scazute de vaccinare. Care sunt riscurile pentru copii

Romania este vulnerabila in fata poliomielitei, boala transmisibila ce poate duce la paralizie sau chiar la deces, din cauza ratei scazute de vaccinare. Institutul National de Sanatate Publica a emis o alerta catre Ministerul Sanatatii si catre centrele regionale de sanatate publica, cerand intensificarea activitatii de vaccinare si recuperarea copiilor nevaccinati in vederea ...