Iubitorii de carne de vita si pasionatii de experiente culinare sunt asteptati miercuri, 29-30 septembrie 2023, la Romanian Beef Master (RBM) by Chef Radu Zarnescu, un festin gastronomic care are loc la Complexul Lux Divina.Evenimentul reprezinta un punct de plecare in promovarea produselor locale si crearea unei strategii de turism gastronomic, avand in centru carnea de vita si crescatorii de animale, producatorii de alimente din Romania.Cu aceasta ocazie anuntam prezenta ... citeste toata stirea