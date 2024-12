Romanii apeleaza la economii pentru a-si pregati bugetele necesare cadourilor de Craciun

Majoritatea romanilor apeleaza la economii pentru a-si pregati bugetele necesare cadourilor de Craciun (53%), arata studiul Revolut si Dynata, conform unui comunicat al bancii. Atat barbatii, cat si femeile au dat acelasi raspuns in proportii similare (53% vs 52%), in legatura cu intentiile legate de bugetele pentru darurile de sarbatori.Doar 32% dintre respondentii la studiul Revolut au spus ca se folosesc exclusiv de fondurile detinute in cont pentru a achizitiona cadourile de sarbatori, ... citește toată știrea