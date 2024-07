Romanii au acces la doar 17% din medicamentele noi

Romanii au acces la doar 17% din medicamentele aprobate la nivel european in perioada 2019-2022. In anul 2023 niciun nou medicament nu a fost compensat neconditionat in tara noastra, iar in 2024 doar 28 de medicamente noi au fost introduse in lista celor compensate, conform datelor din studiul Federatiei Europene a Industriilor si Asociatiilor Farmaceutice (EFPIA) privind Indicatorul de Acces la Medicamentele Inovatoare Patients W.A.I.T. (Waiting to Access Innovative Therapies - in asteptarea ... citește toată știrea