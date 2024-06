Romanii au cheltuit anul trecut 63 de milioane de euro in cinematografe, o suma cu 25% mai mare decat cea din 2022, in conditiile in care pretul biletelor a crescut cu 8,2% comparativ cu anul anterior, arata o analiza realizata de firma de consultanta imobiliara Cushman & Wakefiled Echinox, care citeaza datele Centrului National al Cinematografiei.In 2023, cinematografele din Romania au avut 13,02 milioane spectatori, in crestere cu 16% fata de 2022 si usor sub nivelul din 2019, cand s-a ... citește toată știrea