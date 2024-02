Romanii au cumparat bilete de avion in valoare de 9 milioane de euro in luna ianuarie, iar cel mai ieftin bilet a costat 10 euro, pentru un zbor Londra - Bucuresti, potrivit datelor publicate de agentia de turism online Vola.ro, scrie Agerpres.Agentia anunta ca a avut o campanie promotionala in luna ianuarie si a a vandut cu 33% mai multe bilete decat in aceeasi perioada a lui 2023, se ... citeste toata stirea