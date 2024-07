Romanii au cumparat medicamente de 7 miliarde de euro doar in primul trimestru al acestui an

Valoarea anuala a pietei pharma a atins 7,051 miliarde euro in primul trimestru al acestui an, in Romania, cu 13,6% mai mult decat la finalul primului trimestru din 2023, a declarat Dan Zaharescu, directorul executiv al Asociatiei Romane a Producatorilor Internationali de Medicamente (ARPIM)."Medicamentele cu vanzare in baza ... citește toată știrea