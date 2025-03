Romanii au cumparat titluri de stat Tezaur in valoare de 45,5 milioane de lei, in 24 de ore

Romanii: In doar 24 de ore au achizitionat titluri de stat Tezaur in valoare de 45,5 milioane de lei prin platforma Ghiseul.ro, conform unui comunicat transmis de Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei (ADR). In total, s-au efectuat 2.907 plati pentru aceste instrumente de economisire emise de Ministerul Finantelor.RomaniiADR si Ministerul Finantelor au implementat sistemul de achizitie online a titlurilor de stat Tezaur pentru a simplifica accesul populatiei la metode ... citește toată știrea