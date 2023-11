Romanii au investit in titluri de stat 22 miliarde de lei, din 2020 pana in prezent, sustine ministrul Finantelor, Marcel Bolos, conform unui comunicat de presa al Bursei de Valori Bucuresti (BVB).Potrivit sursei citate, Ministerul Finantelor (MF) continua emisiunile de titluri de stat pentru populatie Fidelis si deruleaza la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) o noua oferta de vanzare, in perioada 27 noiembrie - 15 decembrie. Aceasta este a 14-a oferta de acest tip derulata prin intermediul ... citeste toata stirea