In luna noiembrie, romanii au platit cele mai mari facturi la energie din Europa.In luna noiembrie, romanii au avut parte de cele mai scumpe facturi la energie electrica din Europa. Esara noastra s-a aflat, luna trecuta, pe prima pozitie in clasamentul celor mai scumpe piete, cu o inregistrare de 168,12 euro per megawatt. ... citește toată știrea