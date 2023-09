La fiecare opt zile, cel putin o romanca moare din cauza violentei domestice. Cel mai recent studiu realizat in toamna anului 2022 de Observatorul Roman pentru Analiza si Prevenirea Omorurilor arata ca rata medie a crimelor comise asupra femeilor in Romania este de doua ori mai mare decat in Europa.In 2022, 44 de femei si fete au fost ucise in familie, in 2021 numarul acestora a fost de 40, in 2020 au fost 43 de astfel de cazuri, in timp ce in 2019 au fost 51. Cel mai dur caz din ultimii ... citeste toata stirea