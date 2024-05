Romanii comanda de sapte ori mai multi mici de 1 Mai fata de o zi obisnuita

De 1 Mai, comenzile de mici sunt de sapte ori mai mari fata de o zi obisnuita, arata o analiza a platformei Tazz.Ziua Internationala a Muncii, 1 Mai, detine recordul pentru cele mai multe comenzi de mici din an, potrivit datelor transmise de platforma locala de livrare Tazz, care arata ca romanii comanda de sapte ori mai multi mici fata de o zi obisnuita."Am observat in ultimii trei ani o crestere semnificativa pentru comenzile de mici si anticipam ca tendinta se va mentine si in acest an, ... citește toată știrea