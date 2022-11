In fiecare an Romania se confrunta cu cel putin o criza a medicamentelor. Periodic, din farmaciile de la noi dispar anticoagulantele, medicamente oncologice, pentru afectiuni endocrinologice sau boli cardiovasculare. Singura solutie a pacientilor este sa le comande din strainatate, iar asta se vede in cresterea vanzarilor companiilor autorizate in acest sens.Romania cheltuie anual 44% din ... citeste toata stirea