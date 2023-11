Romanii sunt tot mai interesati sa lucreze ca meseriasi, sa se implice in activitati gospodaresti pentru alti romani in weekend sau cateva ore pe saptamana si sa lucreze in locuri de munca fara calificare. Astfel, numarul romanilor dornici sa lucreze ca meseriasi ocazional a crescut cu aproape 60% in 2023 fata de anul trecut. In plus, peste 40% dintre ei sunt persoane cu un loc de munca permanent si pensionari, care vor sa-si suplimenteze veniturile pe fondul scumpirilor si de teama unor ... citeste toata stirea