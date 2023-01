Romanii din Evul Mediu. Vechii cronicari vorbesc despre unitatea lingvistica si etnografica a romanilor: autohtonie, latinitatea limbii lor, stravechimea portului popular

Dupa retragerea aureliana in vechea Dacie, orasele vor decadea odata cu stramutarea unei mari parti a populatiei in mediul rural pentru a fi mai ferita de invaziile barbare. Obstiile satesti vor deveni organul de baza in conducerea administrativa si juridica. Aceste obsti reprezinta temelia formarii ,,cnezatelor" si a ,,voievodatelor" care la rindul lor vor duce la formarea Tarilor Romanesti si care vor pastra de fapt unitatea lingvistica si etnica a romanilor de pe teritoriul vechii Dacii. ... citeste toata stirea