Romanii isi fac biserica in apropiere de Roma

Consiliul local al orasului Ladispoli, regiunea Lazio, a aprobat joi, 7 martie, proiectul Parohiei "Sfantul Apostol Andrei" de constructie a unui lacas de cult propriu. Infiintata in anul 2001, comunitatea parohiala numara peste 10.000 de credinciosi."Demersurile de a avea un lacas propriu de cult au inceput, in mod oficial, in anul 2005, dar acest deziderat a inceput sa se concretizeze abia in anul 2022, atunci ... citește toată știrea