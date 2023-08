Romanii care vor sa isi cumpere vechime la pensie o mai pot face pana pe 31 august. Este vorba despre cei care trebuie sa iasa in curand la pensie, dar nu au numarul minim de ani pentru a beneficia de o pensie minima de stat.Pe masura ce se apropie termenul-limita pentru cumpararea vechimii in munca pentru pensie, multi romani incep sa ia in calcul optiunile disponibile. O initiativa legislativa ... citeste toata stirea