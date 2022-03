Romanii nu se inghesuie la autorecenzare. Ce spun autoritatile despre informatiile care circula pe retelele sociale

Dupa o saptamana de la debutul recensamantului online, doar in judetul Botosani s-au autorecenzat mai multe de 6 procente din gospodarii. Autorecenzarea decurge mai lent decat si-ar dori autoritatile. Brasovul este al doilea judet din tara in ce priveste numarul de autorecenzari efectuate, dupa Botosani, insa totalul gospodariilor pentru care s-au facut autorecenzari este mult sub asteptari. "Brasovul este pe locul al doilea din tara, dupa Botosani, in ce priveste procentul de autorecenzari si ... citeste toata stirea