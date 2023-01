Romanii pot calatori fara viza in Mongolia, timp de 30 de zile

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) saluta decizia autoritatilor din Mongolia de liberalizare a regimului de vize pentru cetatenii romani, posesori de pasapoarte simple.Astfel, incepand cu acest an, Romania figureaza, alaturi de alte 33 de state din Uniunea Europeana, dar si din alte regiuni, pe lista statelor ai caror cetateni sunt scutiti de obligativitatea detinerii vizei pentru a calatori in scop turistic in acest stat.MAE informeaza ca, potrivit datelor comunicate public de catre ... citeste toata stirea