Romanii pot cumpara vacante la jumatate de pret, la Targul de Turism

Agentiile prezente la Targul de Turism al Romaniei (TTR), care se desfasoara la Romexpo, in perioada 15 - 18 februarie 2024, ofera reduceri de pana la 50% la city break-uri, in timp ce pachetele turistice pentru concediul de vara in tara si strainatate pot fi cumparate cu discounturi de pana la 40%, potrivit datelor transmise de Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism (ANAT).Destinatii exotice pana nu demult greu accesibile pentru Maldive, Thailanda, Mauritius, Seychelles, Zanzibar sau ... citește toată știrea