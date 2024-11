Romanii vor putea calatori in SUA fara vize, in scop turistic si de afaceri, din 2025, anunta Ambasada Romaniei la Washington.Din 2025, romanii vor putea calatori in SUA fara vize, a anuntat miercuri Ambasada Romaniei in SUA, dupa ce Departamentul de Stat a transmis ca tara noastra a indeplinit criteriul pentru calificarea in Programul Visa Waiver.Departamentul de Stat spune ca Romania a ... citește toată știrea