Romanul are 60% sanse sa moara de boala cardiaca. Europeanul - 37%

Jurnalistii Claudia Spiridon si Edit Gyenge au realizat o radiografie interactiva a sistemului de sanatate romanesc, pentru site-ul Panorama.La 30 de ani, sunt 40% sanse ca un roman sa nu fi trecut niciodata pe la medicul generalist. In cazul unui european, sunt doar 25% sanse sa nu fi consultat un medic generalist pana la 30 de ani.Apoi, decalajul creste si mai mult. La 50 de ani, romanul are 60% sanse sa moara de boala cardiaca. Europeanul are 37% sanse.Dupa ... citește toată știrea