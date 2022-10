ROMATSA face angajari pentru Aeroportul International Brasov-Ghimbav

Avand in vedere ca Aeroportul International Brasov - Ghimbav a intrat in linie dreapta in ceea ce priveste operationalizarea, Administratia Romana a Serviciilor de Trafic Aerian Romatsa RA - DSNAR Arad a inceput procedurile de recrutare si selectie a specialistilor care vor deservi aeroportul din judetul nostru. Astfel, ROMATSA a publicat anuntul de angajare pentru cinci specialisti, dintre care doi ingineri (diplomat Protectia Navigatiei Aeriene/Comunicatii, Navigatie, Supraveghere -PNA/CNS - ... citeste toata stirea