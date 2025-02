ROMATSA pregateste o noua serie de controlori de trafic aerian pentru Aeroportul International Brasov

Aeroportul International Brasov - Ghimbav a anuntat ca ROMATSA va incepe pregatirea unei noi serii de controlori de trafic aerian, ca parte a unui acord intre cele doua institutii.ROMATSA si Aeroportul International Brasov - Ghimbav au cazut de comun acord cu privire la pregatirea unor noi controlori de trafic aerian exclusiv pentru spatiul aerian brasovean.Decizia a fost luata in contextul in care, in aceasta perioada a anului, traficul aerian pe Aeroportul Brasov este in general, mai ... citește toată știrea